Тиагу Силва готов уйти из «Челси» ради «Фулминенсе»

Защитник «Челси» Тиагу Силва готов отказаться от своего последнего сезона в АПЛ и вернуться в чемпионат Бразилии.

Как сообщает Globo Esporte, 38-летний бразилец хочет завершить карьеру во «Флуминенсе», отыграв еще год в своем первом клубе. Он хочет там воссоединиться с Марселу, который несколько недель назад вернулся в Бразилию.

Действующий контракт игрока, которому в сентябре исполнится 39 лет, рассчитан до 2024 года. В этом сезоне Силва сыграл в 32 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.