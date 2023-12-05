Артета предсказал, сколько очков «Арсеналу» нужно набрать для чемпионства

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, сколько очков команде нужно набрать для того, чтобы стать чемпионом.

«Думаю, надо набрать 96-100, тогда вы выиграете лигу. Такая нужна подушка безопасности», — цитирует Артету football.london.

После 14 туров у «Арсенала» 33 очка, команда лидирует в турнирной таблице, на 2 очка опережая идущий вторым «Ливерпуль».