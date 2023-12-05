Артета предсказал, сколько очков «Арсеналу» нужно набрать для чемпионства
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, сколько очков команде нужно набрать для того, чтобы стать чемпионом.
«Думаю, надо набрать 96-100, тогда вы выиграете лигу. Такая нужна подушка безопасности», — цитирует Артету football.london.
После 14 туров у «Арсенала» 33 очка, команда лидирует в турнирной таблице, на 2 очка опережая идущий вторым «Ливерпуль».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|10
|3
|1
|29-11
|33
|
2
|Ливерпуль
|14
|9
|4
|1
|32-14
|31
|
3
|Ман. Сити
|14
|9
|3
|2
|36-16
|30
|
4
|Астон Вилла
|14
|9
|2
|3
|33-20
|29
|
5
|Тоттенхэм
|14
|8
|3
|3
|28-20
|27
|
6
|Ньюкасл
|14
|8
|2
|4
|32-14
|26
|
7
|МЮ
|14
|8
|0
|6
|16-17
|24
|
8
|Брайтон
|14
|6
|4
|4
|30-26
|22
|
9
|Вест Хэм
|14
|6
|3
|5
|24-24
|21
|
10
|Челси
|14
|5
|4
|5
|25-22
|19
|
11
|Брентфорд
|14
|5
|4
|5
|22-19
|19
|
12
|Кр. Пэлас
|14
|4
|4
|6
|14-19
|16
|
13
|Вулверхэмптон
|14
|4
|3
|7
|19-25
|15
|
14
|Фулхэм
|14
|4
|3
|7
|16-26
|15
|
15
|Нот. Форест
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
16
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|16-30
|13
|
17
|Лутон Таун
|14
|2
|3
|9
|13-26
|9
|
18
|Эвертон
|14
|5
|2
|7
|15-20
|7
|
19
|Бернли
|14
|2
|1
|11
|15-32
|7
|
20
|Шеффилд Юн.
|14
|1
|2
|11
|11-39
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.12
|22:30
|
Вулверхэмптон – Бернли
|- : -
|5.12
|23:15
|
Лутон Таун – Арсенал
|- : -
|6.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|6.12
|22:30
|
Фулхэм – Нот. Форест
|- : -
|6.12
|22:30
|
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
|- : -
|6.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|6.12
|23:15
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|- : -
|6.12
|23:15
|
МЮ – Челси
|- : -
|7.12
|22:30
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|7.12
|23:15
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|13
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2
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