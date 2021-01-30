Артета поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».
«Сейчас матчи с подобными вывесками стали спокойнее. В основном мы видим, как теперь стали играть в дерби, совсем не так, как раньше. Игра развивается. Мы учим игроков действовать иначе, теперь им нельзя делать какие-то вещи, которые можно было делать раньше. Особенно с учетом ВАР. Появилось больше контроля, все понимают, что некоторые поступки могут не сойти с рук просто так», — цитирует Goal Артету.
Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 30 января. Начало — в 20.30 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/arsenal-vs-manchester-united-rivalry-calmed-down-arteta/1agzvwtz14uan1b6frpcty2gnv
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