Артета поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас матчи с подобными вывесками стали спокойнее. В основном мы видим, как теперь стали играть в дерби, совсем не так, как раньше. Игра развивается. Мы учим игроков действовать иначе, теперь им нельзя делать какие-то вещи, которые можно было делать раньше. Особенно с учетом ВАР. Появилось больше контроля, все понимают, что некоторые поступки могут не сойти с рук просто так», — цитирует Goal Артету.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 30 января. Начало — в 20.30 (мск).