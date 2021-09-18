Артета отметил игру «Арсенала» в обороне в матче с «Бернли»
Главный тренер «Арсенал» Микель Артета оценил игру команды в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Бернли».
«Тяжелая победа на поле соперника, где сложно играть. В первом тайме у нас было несколько действительно хороших периодов, когда мы доминировали и должны были забивать больше голов. Во втором тайме мы слишком много раз просто так отдавали мяч.
У нас есть игроки, которые еще не в своих лучших кондициях, но они приложили все усилия — и мы одержали победу.
Я очень горжусь действиями ребят в обороне, очень доволен победой. Две победы подряд, две «сухих» игры. Нам есть что наверстать», — цитирует Артету BBC.
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