Артета отметил игру «Арсенала» в обороне в матче с «Бернли»

Главный тренер «Арсенал» Микель Артета оценил игру команды в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Бернли».

«Тяжелая победа на поле соперника, где сложно играть. В первом тайме у нас было несколько действительно хороших периодов, когда мы доминировали и должны были забивать больше голов. Во втором тайме мы слишком много раз просто так отдавали мяч.

У нас есть игроки, которые еще не в своих лучших кондициях, но они приложили все усилия — и мы одержали победу.

Я очень горжусь действиями ребят в обороне, очень доволен победой. Две победы подряд, две «сухих» игры. Нам есть что наверстать», — цитирует Артету BBC.