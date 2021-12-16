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Артета: «Обамеянг не смог сыграть с «Вест Хэмом». Я хочу, чтобы каждый игрок придерживался наших ценностей»

Артета высказался об отсутствии Обамеянга в заявке на матч с «Вест Хэмом»
12:15
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал отсутствие нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в заявке на матч 17-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0).

«Обамеянг не смог сыграть против «Вест Хэма», вот и все. Игра закончена. «Арсенал» был полностью сфокусирован, игроки хотели показать, насколько мы сильны, как команда. Наша игра и отношение к делу показали, что мы за клуб. Я хочу, чтобы каждый наш футболист придерживался наших ценностей. Про Обамеянга поговорим в другой раз», — приводит Goal слова Артеты.

14 декабря стало известно, что Обамеянг был лишен статуса капитана «Арсенала» за нарушение дисциплины.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arsenal-arteta-aubameyang-exile-west-ham/blt3ddc4d44e28bc624

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Иван Торопцев все материалы автора

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