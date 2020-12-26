Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от предстоящего лондонского дерби против «Челси». Матч «Арсенал» — «Челси» состоится в субботу, 26 декабря

«В настоящий момент самое главное — сохранить коллектив вместе. Нам требуется больше энергии для каждого нового матча, ведь когда вы проигрываете в отдельных матчах, вам приходится находить в себе силы для того, чтобы вновь выходить на поле, — приводит слова Артеты Goal. — Футболисты ни в коем случае не должны обвинять друг друга или какой-либо внешний фактор, если не могут долго одержать победу.

Я думаю, что следующие семь-восемь дней будут иметь решающее значение для того, чтобы увидеть, куда мы будем двигаться в премьер-лиге. Лучшее лекарство для уверенности моих подопечных, которое только они смогут себе раздобыть, — это победа над «Челси».

«Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ после 14 туров, на счету «канониров» 14 очков.