Экс-футболист «Арсенала», тренер детской академии «Зенита» Андрей Аршавин не мог себе представить, что забьет четыре гола в ворота «Ливерпуля» (4:4) 21 апреля 2009 года на стадионе «Энфилд», сообщает Sky Sports.

— Для меня это была обычная игра, ничего особенного, — приводит слова Аршавина Sky Sports. — Перед матчем я не чувствовал ничего такого. Помню, что на разминке я подумал: «Мы сегодня не проиграем». Это было единственное, что я знал перед поединком.

Конечно, я не мог представить, что забью четыре мяча. Если смотреть статистику, можно сказать, что это мой лучший матч. Но в плане стиля игры у меня были матчи, где я играл гораздо лучше.

Аршавин перешел в «Арсенал» из «Зенита» в 2009-м году. Россиянин выступал за клуб до 2013-го. Всего провел за команду 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 голевых передач.