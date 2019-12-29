«Арсенал» проявляет интерес к Боатенгу

«Арсенала» заинтересован в услугах защитника «Баварии» Джерома Боатенга, сообщает Sport1.de. В трансферере игрока заинтересован лично новый главный тренер «канониров» Микель Артета.

Новый агент 31-летнего Боатенга Фали Рамадани несколько недель назад встречался с директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем и обсуждал будущее игрока. Руководство клуба не намерено удерживать в своих рядах защитника, Боатенг будет выставлен на трансфер.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах. Он выступает за «Баварию» с 2011 года.