Почеттино заблокировал трансфер Хаверца в «Реал»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не хочет, чтобы клуб продал полузащитника команды Кая Хаверца.

Как сообщает журналист Экрем Конур, Почеттино заблокировал любые предложения от «Реала» по 23-летнему игроку. Лондонский клуб планирует провести переговоры о продлении контракта Хаверца до 2028 года.

В прошедшем сезоне Хаверц провел 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2025 года.