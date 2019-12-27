«Арсенал» показал фото с Аршавиным во время матча в «боксинг-дэй»

Официальный Instagram «Арсенала» опубликовал фотографию с матча 9 января 2010 года между лондонцами и «Эвертоном» (2:2), в котором принял участие экс-игрок «канониров» Андрей Аршавин.

38-летний россиянин появился в игре с «Эвертоном» в стартовом составе «Арсенала» и провел на поле всю игру.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Провел за команду 145 матчей, забил 31 гол и сделал 46 результативных передач.