Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» может продать Тирни в «Лестер». Защитник перешел к «канонирам» год назад

14:15

Защитник «Арсенала» Киран Тирни близок к переходу в «Лестер», сообщает Daily Express.

По информации источника, «канонирам» необходимы деньги на трансферную кампанию летом, поэтому клуб планирует продать 23-летнего шотландца, который не смог вписаться в состав команды из-за травм. Сообщается, что защитник интересен главному тренеру «Лестера» Брендану Роджерсу, который знаком с игроком по совместной работе в «Селтике». Кроме того, «лисы», скорее всего, расстанутся с Беном Чилуэллом и видят в Тирни замену англичанину, которого связывают с переходом в «Челси».

Тирни перешел в «Арсенал» из «Селтика» летом 2019 года за 27 миллионов евро. Шотландец провел за «канониров» 11 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир