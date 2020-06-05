«Арсенал» может продать Тирни в «Лестер». Защитник перешел к «канонирам» год назад

Защитник «Арсенала» Киран Тирни близок к переходу в «Лестер», сообщает Daily Express.

По информации источника, «канонирам» необходимы деньги на трансферную кампанию летом, поэтому клуб планирует продать 23-летнего шотландца, который не смог вписаться в состав команды из-за травм. Сообщается, что защитник интересен главному тренеру «Лестера» Брендану Роджерсу, который знаком с игроком по совместной работе в «Селтике». Кроме того, «лисы», скорее всего, расстанутся с Беном Чилуэллом и видят в Тирни замену англичанину, которого связывают с переходом в «Челси».

Тирни перешел в «Арсенал» из «Селтика» летом 2019 года за 27 миллионов евро. Шотландец провел за «канониров» 11 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.