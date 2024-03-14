«Арсенал» может подписать голкипера сборной США, если расстанется с Рамсдейлом

«Арсенал» интересуется вратарем «Коламбуса Крю» Патриком Шулте, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «канониры» ищут замену Аарону Рамсдейлу, который может покинуть команду ближайшим летом. 23-летнего Шулте называют главным кандидатом на смену англичанину.

В текущем сезоне МЛС Шулте сыграл 3 матча, в которых пропустил 2 мяча и 1 раз оставил свои ворота сухими. Контракт американца с «Коламбусом» рассчитан до конца декабря 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 1,5 миллиона евро.

После 28 туров чемпионата Англии «канониры» идут на первом месте, набрав 64 очка.