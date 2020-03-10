«Арсенал» интересуется Смоллингом

«Арсенал» заинтересован в защитнике «Манчестер Юнайтед» Крисе Смоллинге, выступающем за «Рому» на правах аренды, сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета намерен усилить центр обороны в летнее трансферное окно, и считает Смоллинга хорошим вариантом. Сообщается, что «Арсенал» готов заплатить за футболиста 25 миллионов фунтов, которые требует за него «МЮ». Известно, что игроком интересуются «Тоттенхэм» и «Эвертон». В то же время, «Рома» хочет сохранить Смоллинга у себя в составе.

В сезоне-2019/20 Смоллинг провел за «Рому» 26 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.