Главный тренер сборной Бразилии Тите опроверг слухи о том, что он может возглавить «Арсенал»

Главный тренер сборной Бразилии Тите опроверг слухи о том, что он может занять аналогичный пост в лондонском «Арсенале».

«Я извиняюсь перед «Арсеналом», но информация о том, что я заинтересован в работе с этим клубом, пошла не от нас, и эта информация не имеет ничего общего с правдой. В наше время много фейков, это меня расстраивает. Моя семья может успокоиться, потому что я отношусь к сборной Бразилии с достоинством и уважением.

Мне очень жаль, что в публичном поле появилась ложная информация. Я прошу всех успокоиться, потому что я ценю профессионализм и знаю, какая ответственность лежит на мне в качестве наставника сборной Бразилии», — приводит Goal слова Тите.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает кандидатуру Тите на пост главного тренера комнады.

«Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 54 очками в 28 матчах.