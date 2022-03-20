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Сегодня, 08:48

Бывший тренер «Краснодара» может возглавить «Стоук Сити»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниэль Фарке.
Фото Getty Images

Бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке может возглавить «Стоук Сити», сообщает The Sun.

По информации источника, 45-летний немец является одним из главных кандидатов на пост в команде. Сам специалист хотел бы вернуться в Англию, где с 2017 по 2021 год тренировал «Норвич».

Нынешний тренер британского клуба Майкл О'Нил может быть в ближайшее время уволен из-за неудовлетворительных результатов. Под его руководством команда в последних 10 матчах одержала одну победу.

Фарке возглавил «Краснодар» в январе этого года и покинул клуб 2 марта, команда под его руководством не провела ни одного официального матча.

«Стоук» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии. На счету команды 49 очков в 38 матчах.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/18004550/stoke-daniel-farke-michael-oneill/

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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
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19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
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23.02 22:30
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