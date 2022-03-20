Бывший тренер «Краснодара» может возглавить «Стоук Сити»

Бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке может возглавить «Стоук Сити», сообщает The Sun.

По информации источника, 45-летний немец является одним из главных кандидатов на пост в команде. Сам специалист хотел бы вернуться в Англию, где с 2017 по 2021 год тренировал «Норвич».

Нынешний тренер британского клуба Майкл О'Нил может быть в ближайшее время уволен из-за неудовлетворительных результатов. Под его руководством команда в последних 10 матчах одержала одну победу.

Фарке возглавил «Краснодар» в январе этого года и покинул клуб 2 марта, команда под его руководством не провела ни одного официального матча.

«Стоук» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии. На счету команды 49 очков в 38 матчах.