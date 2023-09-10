Английский хавбек «Ньюкасла» Барнс может начать выступать за сборную Шотландии

Полузащитник «Ньюкасла» Харви Барнс может сменить спортивное гражданство, сообщает Sky Sports.

По данным источника, англичанин думает над тем, чтобы представлять сборную Шотландии на международном уровне.

25-летний футболист провел десять матчей за сборную Англии до 20 лет, четыре игры за национальную команду до 21 года, а также один раз Барнс принял участие в товарищеском матче за основную сборную Англии в 2020 году.