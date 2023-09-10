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Сегодня, 12:20

Английский хавбек «Ньюкасла» Барнс может начать выступать за сборную Шотландии

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ньюкасла» Харви Барнс может сменить спортивное гражданство, сообщает Sky Sports.

По данным источника, англичанин думает над тем, чтобы представлять сборную Шотландии на международном уровне.

25-летний футболист провел десять матчей за сборную Англии до 20 лет, четыре игры за национальную команду до 21 года, а также один раз Барнс принял участие в товарищеском матче за основную сборную Англии в 2020 году.

ФК Ньюкасл Юнайтед
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4
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5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
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 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
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12
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 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
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