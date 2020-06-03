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Английским клубам разрешили играть товарищеские матчи для подготовки к возобновлению сезона

07:48

Клубам чемпионата Англии разрешили проводить товарищеские матчи для подготовки к возобновлению сезона, сообщает The Telegraph. Однако разрешено проводить спарринги против команд, до которых можно доехать менее, чем за 90 минут, а каждый игрок должен приезжать на личном транспорте. Кроме того, официальных арбитров на таких встречах не будет.

Напомним, что сезон в английской премьер-лиге, прерванный из-за пандемии коронавируса, планируется возобновить 17 июня.

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