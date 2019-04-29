Экс-футболист "Зенита", а ныне тренер Академии питерцев Андрей Аршавин рассказал о взаимоотношениях с другими игроками лондонского "Арсенала", сообщает официальный сайт УЕФА. 37-летний россиянин выступал за английскую команду с 2009 по 2013 год.

– В первый период как раз с Насри, с Фабрегасом часто общались. Потом, когда произошла смена поколений, хорошие отношения у меня складывались с немцами – с Подольски и Мертесакером. Шутили надо мной всегда. Подольски по-русски иногда ругался. Мертесакер – там другие шутки. Поделиться не могу, – цитирует Аршавина пресс-служба УЕФА.

– Кто больше всего дурачился из ваших партнеров?

– Не знаю, можно ли это писать или нет. Сейчас вспоминается, как Эбуэ стоял перед зеркалом голый и танцевал. Это было очень смешно, если честно. Просто, когда было хорошее настроение. Танцевал-то он всегда, но чтобы голым перед зеркалом... Не знаю, по каким дням, но это было.

Аршавин перешел в "Арсенал" из "Зенита" в 2009-м году. Всего провел за лондонцев 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 голевых передач.

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