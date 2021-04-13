Анчелотти прокомментировал ничейный результат в матче «Брайтон» — «Эвертон»
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (0:0).
«Я думаю, что команда была настроена хорошо, но качество игры было не лучшим. На нас повлияли отсутствия многих игроков. В полузащите у нас был только один атакующий футболист, поэтому у нас возникли проблемы с созданием моментов. Мы никогда не говорили о топ-4 в АПЛ. Наша цель — достичь зоны еврокубков, и мы все еще здесь.
Я надеюсь, что к следующей игре у нас восстановятся еще два или три игрока, потому что у нас будет важный матч против «Тоттенхэма». У Калверта-Льюинна была небольшая травма на тренировке. Он приехал с нами и пытался выйти на поле, но у него был дискомфорт», — приводит слова Анчелотти BBC Sport.
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