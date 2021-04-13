Энди Коул посоветовал «МЮ» продать Лингарда

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался по поводу полузащитника Джесси Лингарда, который на данный момент играет в аренде в «Вест Хэме».

«Манчестер Юнайтед» нужно определиться: забирать ли Лингарда из аренды в «Вест Хэме» или продать летом за большую сумму. На месте «МЮ» я бы продал его. На месте Лингарда я бы хотел уйти и больше играть. Это точно", — цитирует Коула talkSPORT.

Лингард — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». За основную команду 28-летний англичанин выступает с 2011 года. В сезоне-2020/21 хавбек в 9 матчах АПЛ забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.