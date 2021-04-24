Главный тренер «Вулверхэмптона» отреагировал на слухи об интересе «Тоттенхэма»
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту отреагировал на слухи об интересе «Тоттенхэма».
«У меня есть контракт с «Вулверхэмптоном». Я подписал его в сентябре. Это было мое решение, и я его придерживаюсь. Это все, что я могу сказать», — приводит Mirror слова Эшпириту Санту.
14 апреля сообщалось, что Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Тоттенхэм» после увольнения из лондонской команды Жозе Моуринью.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/tottenham-next-manager-nuno-santo-23972277
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