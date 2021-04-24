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Главный тренер «Вулверхэмптона» отреагировал на слухи об интересе «Тоттенхэма»

09:16
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту отреагировал на слухи об интересе «Тоттенхэма».

«У меня есть контракт с «Вулверхэмптоном». Я подписал его в сентябре. Это было мое решение, и я его придерживаюсь. Это все, что я могу сказать», — приводит Mirror слова Эшпириту Санту.

14 апреля сообщалось, что Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Тоттенхэм» после увольнения из лондонской команды Жозе Моуринью.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/tottenham-next-manager-nuno-santo-23972277

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