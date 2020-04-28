Американский медиа-магнат готов купить «Ньюкасл» за 350 миллионов фунтов стерлингов

Появился еще один претендент на покупку «Ньюкасла», сообщает The Daily Mail. Если саудовский консорциум потерпит неудачу, то американский медиа-магнат Генри Морисс также ведет переговоры с нынешним владельцем Майком Эшли. Американец готов потратить 350 миллионов фунтов стерлингов.

Морисс является исполнительным директором медиакомпании ClearTV, которая владеет телевизионными сетевыми платформами для обслуживания аэропортов и медицинских учреждений.