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Алли в январе покинет «Тоттенхэм»

06:11
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли покинет клуб, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, 24-летний англичанин перейдет в другую команду в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Алли провел за «Тоттенхэм» 8 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. 24-летний англичанин дважды появлялся на поле в матчах чемпионата Англии, в остальных девяти встречах футболист не попадал в заявку команды. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «ПСЖ».

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