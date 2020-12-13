Алли в январе покинет «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли покинет клуб, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, 24-летний англичанин перейдет в другую команду в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Алли провел за «Тоттенхэм» 8 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. 24-летний англичанин дважды появлялся на поле в матчах чемпионата Англии, в остальных девяти встречах футболист не попадал в заявку команды. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «ПСЖ».