Алькантара: «Не удовлетворен тем, как играю с момента перехода в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьаго Алькантара высказался о своей игре после того, как перешел в английский клуб из «Баварии».

«Не читал того, что обо мне пишут. Я знаю, что меня критикуют. Я и сам не удовлетворен тем, как играю с момента перехода в «Ливерпуль».



Новый клуб, обстановка. У меня была серьезная травма, нужно было вернуться в игровой ритм. Но это не оправдание», — цитирует Алькантару TNT Sports Brasil.

Напомним, 29-летний испанец перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» за 20+5 миллионов евро. В этом сезоне футболист провел 14 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.