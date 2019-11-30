Алиссон: «Всем сердцем стремимся выиграть чемпионат в этом сезоне»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон заявил, что его команда заслуживает выиграть чемпионат Англии в этом сезоне. «Красные» до сих пор не потерпели ни одного поражения и сейчас имеют восемь очков отрыва от ближайшего преследователя.

— Моя цель — выиграть все, что только возможно, — цитирует Алиссона Sky Sports. — Мы всем сердцем стремимся выиграть чемпионат в этом сезоне, потому что поддерживающие нас болельщики заслуживают этого. Этого заслуживает клуб, этого заслуживаем мы сами, учитывая то, что мы сделали в прошлом сезоне и пока что делаем в этом.

Однако нам нужно продолжать в том же духе, продолжать играть на победу в каждом матче, продолжать совершенствоваться. Премьер-лига — важная цель для нас, но мы постараемся выиграть все соревнования, в которых участвуем.

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