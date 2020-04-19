Алиссон восстановился от травмы бедра

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон окончательно восстановился от травмы бедра, сообщает официальный сайт клуба.

— Теперь Алиссон должен набирать форму в домашних условиях, как и остальные футболисты, — приводит официальный сайт клуба слова тренера команды Джона Ахтенберга. — Все игркои получают специальные программы от физиотерппевтов, они должны выполнять свои задания и поддерживать хорошее физическое состояние.

27-летний голкипер получил мышечную травму бедра в начале марта, в связи с чем пропустил встречу в 1/8 финала Кубка Англии против «Челси» (0:2), а также игру 29-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:1) и ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:3).