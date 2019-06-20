Александр Зинченко: "Манчестер" дает все для развития"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, продливший контракт с "Манчестер Сити", отметил, что очень рал этому событию. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

- Трудно описать словами, насколько я рад, что заключил контракт, – цитирует Зинченко пресс-служба "Манчестера". – Этот клуб дает игрокам все для прогресса. Большая честь остаться в нем еще на пять лет. Этот сезон доказывает, что мы созданы, чтобы добиваться успеха. Я рад, что играл и никогда этого не забуду. Сейчас я нацелен на следующие сезоны. Нас ждет отличное время.