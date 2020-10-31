Александр-Арнолд одержал 77 побед в первых 100 матчах АПЛ. Это второй результат в истории
Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд принял участие в победном матче 7-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:1). Для футболиста эта игра стала сотой в чемпионате Англии. В этих матчах он одержал 77 побед.
Это второй результат в истории АПЛ. Столько же побед одержали в первых ста матчах одержали Габриэл Жезус и Неманья Видич. По 76 побед у Бернарду Силвы и Дидье Дрогба.
Рекорд же принадлежит голкиперу «Манчестер Сити» Эдерсону.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.