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Александр-Арнолд одержал 77 побед в первых 100 матчах АПЛ. Это второй результат в истории

31 октября 2020, 23:58
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд принял участие в победном матче 7-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:1). Для футболиста эта игра стала сотой в чемпионате Англии. В этих матчах он одержал 77 побед.

Это второй результат в истории АПЛ. Столько же побед одержали в первых ста матчах одержали Габриэл Жезус и Неманья Видич. По 76 побед у Бернарду Силвы и Дидье Дрогба.

Рекорд же принадлежит голкиперу «Манчестер Сити» Эдерсону.

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