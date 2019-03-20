Александр-Арнолд не сыграет за сборную Англии из-за травмы спины

Защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Трент Александр-Арнолд не сыграет за национальную команду в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020. Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, 20-летний игрок покинул расположение сборной из-за травмы спины. Он будет восстанавливаться от повреждения под руководством врачей "Ливерпуля".
The right-back won't be involved in the #ThreeLions' two #Euro2020 qualifiers against Czech Republic and Montenegro.https://t.co/I3nIRmj1p0– England (@England) 20 марта 2019 г.
Сборная Англии 22 марта сыграет с Чехией, а 25 марта - с Черногорией.
В текущем сезоне Александр-Арнолд провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
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