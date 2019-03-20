Александр-Арнолд не сыграет за сборную Англии из-за травмы спины

Защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Трент Александр-Арнолд не сыграет за национальную команду в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020. Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, 20-летний игрок покинул расположение сборной из-за травмы спины. Он будет восстанавливаться от повреждения под руководством врачей "Ливерпуля".

Сборная Англии 22 марта сыграет с Чехией, а 25 марта - с Черногорией.

В текущем сезоне Александр-Арнолд провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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