В АПЛ могут ввести налог на роскошь

Клубы АПЛ рассматривают возможность введения налога на роскошь вместо вычета очков, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в большинстве клубов АПЛ считают слишком жестокими наказания «Ноттингем Форест» и «Эвертона», которых из-за финансовых нарушений лишили очков в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

В связи с этим может быть введен налог на роскошь — все клубы, перерасходовавшие средства, будут наказываться финансово. При этом сумма наказания будет расти, если они продолжат нарушать правила. Полученные средства планируется распределять между остальными клубами АПЛ.