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Алдервейрелд перешел из «Тоттенхэма» в катарский «Аль-Духаиль»

14:17
Тоби Алдервейрелд. Фото Instagram
Тоби Алдервейрелд. Фото Instagram
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«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника Тоби Алдервейрелда в катарский клуб «Аль-Духаиль».

Сумма трансфера 32-летнего бельгийца не сообщается. Футболист подписал контракт с новой командой на три года.

Алдервейрелд выступал за «Тоттенхэм» с лета 2015 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 35 матчей за команду, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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