Алдервейрелд перешел из «Тоттенхэма» в катарский «Аль-Духаиль»

«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника Тоби Алдервейрелда в катарский клуб «Аль-Духаиль».

Сумма трансфера 32-летнего бельгийца не сообщается. Футболист подписал контракт с новой командой на три года.

We have reached an agreement with Al-Duhail SC in Qatar for the transfer of Toby Alderweireld.



We wish Toby the very best for the future. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2021

Алдервейрелд выступал за «Тоттенхэм» с лета 2015 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 35 матчей за команду, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.