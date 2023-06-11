«Аль-Иттихад» сделал предложение Гюндогану

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил предложение от «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии, сообщает sport.es.

По информации источника, 32-летний полузащитник уже устно договорился о переходе в «Барселону», но раздумывает над предложением «Аль-Иттихада».

Ранее «Аль-Иттихад» подписал нападающего «Реала» Карима Бензема.

В прошедшем сезоне Гюндоган провел 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с «горожанами» истекает в конце сезона.