Саутгейт высказался о победе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался по поводу победы «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

10 июня «горожане» обыграли «Интер» в финале турнира со счетом 1:0.

«Манчестер Сити» провел невероятный сезон. Они добились своей мечты, выиграли трофей, который ранее не удавалось взять. Очень рад за них. Это важно для развития команды. Фантастический результат", — приводит слова Саутгейта Daily Mail.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.