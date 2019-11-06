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Агуэро считает, что матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» будет ключевым в борьбе за титул

18:58
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от встречи 12-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля». Команды в турнирной таблице разделяют шесть баллов.

— В последние четыре сезона «Ливерпуль» стал очень сильной командой, они являются нашими конкурентами, — цитирует аргентинца Daily Mirror. — Это единственная в лиге команда, которая может навредить нам, они годами охотятся за титулом.

Знаем, что на «Энфилде» очень сложно побеждать, но мы попробуем. Это будет ключевой матч в борьбе за титул.

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