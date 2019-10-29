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Агуэро проводит 350-й матч за «Манчестер Сити»

29 октября 2019, 23:21
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Кубка английской лиги против «Саутгемптона». Как сообщает официальный Twitter «Сити», этот матч стал для него 350-м за команду.

31-летний аргентинец выступает за команду с 2011 года, когда он перешел из «Атлетико». На данный момент в его активе 242 гола и 71 результативная передача.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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