Агуэро проводит 350-й матч за «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Кубка английской лиги против «Саутгемптона». Как сообщает официальный Twitter «Сити», этот матч стал для него 350-м за команду.

Mr 3??5??0??@aguerosergiokun makes his 350th appearance for City ?



What has been your favourite Aguero appearance? ?



? #ManCity pic.twitter.com/x1SpKQn80m — Manchester City (@ManCity) October 29, 2019

31-летний аргентинец выступает за команду с 2011 года, когда он перешел из «Атлетико». На данный момент в его активе 242 гола и 71 результативная передача.

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