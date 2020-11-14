Агуэро опубликовал видео распаковки PlayStation 5
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро опубликовал видео распаковки новой консоли PlayStation5.
Форвард показал консоль и контроллер DualSense. Ранее игрок сравнил консоль с iPhone 12 во время трансляции на Twitch и заявил, что PS5 немного лучше приставки прошлого поколения, PS4.
PlayStation5 вышла 12 ноября в США, Мексике, Японии и ряде других стран. В России и европейских странах консоль будет доступна с 19 ноября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.