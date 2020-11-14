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Агуэро опубликовал видео распаковки PlayStation 5

08:14
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро опубликовал видео распаковки новой консоли PlayStation5.

Форвард показал консоль и контроллер DualSense. Ранее игрок сравнил консоль с iPhone 12 во время трансляции на Twitch и заявил, что PS5 немного лучше приставки прошлого поколения, PS4.

PlayStation5 вышла 12 ноября в США, Мексике, Японии и ряде других стран. В России и европейских странах консоль будет доступна с 19 ноября.

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