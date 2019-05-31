Агуэро намерен вернуться в Аргентину по истечении контракта с "Манчестер Сити"

Манчестер Сити" Нападающий " Серхио Агуэро по окончании контракта намерен отправиться в Аргентину и выступать за "Индепендьенте", где он начинал карьеру. Действующее соглашение форварда рассчитано до лета 2021 года.

- Очевидно, что фанаты "Индепендьенте" будут рады возвращению, но у меня есть контракт с "Манчестер Сити", – цитирует форварда Sky Sports. – Стараюсь сосредоточиться на тех двух годах, которые у меня остались. Очевидно, что этот вариант всегда будет мом приоритетом.

В завершившемся сезоне на счету аргентинца 32 гола и 10 результативных передач в 46 матчах.