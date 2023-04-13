Агент Каземиро: «Он пришел в «Манчестер Юнайтед» выигрывать титулы»

Агент Оскар Рибо, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, рассказал о причинах перехода его клиента в команду.

«Каземиро подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» по системе «4+1». Он пришел выигрывать титулы, это единственный план», — цитирует агента Фабрицио Романо.

31-летний бразилец перешел в «МЮ» из «Реала» летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 38 матчей за команду во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.