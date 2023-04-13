Источник сообщает, что Фернандес продлил контракт с «Челси» до 2032 года

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес подписал новое соглашение с клубом, сообщает Merlo.

По данным источника, клуб активировал заранее прописанную опцию. Таким образом, контракт игрока с «синими» рассчитан до лета 2032 года.

22-летний аргентинец стал восьмым новичком команды в январское трансферное окно. В этом сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Англии, сделав 2 результативные передачи.

«Челси» идет на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.