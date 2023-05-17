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Сегодня, 16:10

Агент Холанна считает, что Эрлин и Мбаппе могут повторить соперничество Месси и Роналду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна Рафаэла Пимента впечатлена возможностями футболиста.

«Куда может перейти Холанн? Куда захочет. Такого футболиста еще не было. Меня очень впечатляют его возможности и способность к развитию. Он способен быстро адаптироваться в новом клубе, к тренеру… Как будто он всегда там находится. Это позволяет быть в состоянии душевного спокойствия и двигаться вперед.

В ближайшие годы Холанд и Мбаппе могут повторить то, что Месси и Криштиану дали этому виду спорта с их здоровым соперничеством. Это хорошо для футбола, для самих игроков, для болельщиков… Для всех. Между ними всегда было здоровое соперничество и взаимное уважение друг к другу. Чемпионы всегда думают о коллективе, а не об индивидуальностях», — приводит слова агента Mundo Deportivo.

22-летний Холанн провел за «горожан» в этом сезоне 48 матчей во всех турнирах, забил 52 гола и отдал 8 результативных передач.

24-летний Мбаппе сыграл за "ПСЖ" в сезоне-2022/23 40 матчей, забил 38 голов и отдал 9 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 4 4 92-31 85
2
 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 36 19 8 9 70-42 65
6
 Брайтон 34 17 7 10 66-45 58
7
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
8
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
9
 Брентфорд 36 13 14 9 54-45 53
10
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 36 10 7 19 38-52 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 36 8 6 22 49-67 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 1
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 2
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 1 : 4
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 0 : 0
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 2 : 0
5.04 22:00
МЮ – Брентфорд
 1 : 0
18.05 21:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 27
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Рияд Махрез

Рияд Махрез

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 25 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 34 1 10
Хуниор Фирпо

Хуниор Фирпо

Лидс

 18 1 6
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