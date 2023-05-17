Агент Холанна считает, что Эрлин и Мбаппе могут повторить соперничество Месси и Роналду

Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна Рафаэла Пимента впечатлена возможностями футболиста.

«Куда может перейти Холанн? Куда захочет. Такого футболиста еще не было. Меня очень впечатляют его возможности и способность к развитию. Он способен быстро адаптироваться в новом клубе, к тренеру… Как будто он всегда там находится. Это позволяет быть в состоянии душевного спокойствия и двигаться вперед.

В ближайшие годы Холанд и Мбаппе могут повторить то, что Месси и Криштиану дали этому виду спорта с их здоровым соперничеством. Это хорошо для футбола, для самих игроков, для болельщиков… Для всех. Между ними всегда было здоровое соперничество и взаимное уважение друг к другу. Чемпионы всегда думают о коллективе, а не об индивидуальностях», — приводит слова агента Mundo Deportivo.

22-летний Холанн провел за «горожан» в этом сезоне 48 матчей во всех турнирах, забил 52 гола и отдал 8 результативных передач.

24-летний Мбаппе сыграл за "ПСЖ" в сезоне-2022/23 40 матчей, забил 38 голов и отдал 9 голевых передач.