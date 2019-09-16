Абрахам не исключает, что будет играть за Нигерию

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам не стал исключать возможности выступать за сборную Нигерии. 21-летний форвард провел два матча в составе сборной Англии, однако это были товарищеские встречи против Бразилии и Германии в 2017 году, сообщает The Telegraph.

— Я слышал такие разговоры. Правда, еще не думал конкретно на эту тему. Время еще придет, будет видно. Ничего нельзя исключать, — сказал Абрахам.

В первых пяти турах чемпионата Англии нападающий забил семь голов и вместе с Серхио Агуэро лидирует в бомбардирской гонке.