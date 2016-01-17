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17 января 2016, 18:42

Брендан Роджерс: "В 2014 году надеялся на приобретение Санчеса, а получил Балотелли"

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс заявил, что в 2014 году ждал от руководства приобретения Алексиса Санчеса, а получил Марио Балотелли. Также он отметил свою роль в решениях по трансферным вопросам в стане "красных".

- Трансферы принимались сообща, но я не имел последнего слова в этих вопросах, - цитирует Роджерса Sky Sports. - Это трудно, потому что вы хотите игрока, но если он не в списке руководства, то не получите его. Нам нужен был нападающий на замену Луису Суаресу. Надеялся на подписание Алексиса Санчеса, так как он обладает необходимыми качествами. Однако игроком "Ливерпуля" стал Марио Балотелли. Я чувствовал, что он не тот, кто впишется в состав, но наступил конец лета и найти игрока нужного типа не смогли.

Алексис Санчес
Марио Балотелли
ФК Ливерпуль
Брендан Роджерс
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2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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38 тур
22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 9
Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

 9
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

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Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
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