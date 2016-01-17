Брендан Роджерс: "В 2014 году надеялся на приобретение Санчеса, а получил Балотелли"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс заявил, что в 2014 году ждал от руководства приобретения Алексиса Санчеса, а получил Марио Балотелли. Также он отметил свою роль в решениях по трансферным вопросам в стане "красных".

- Трансферы принимались сообща, но я не имел последнего слова в этих вопросах, - цитирует Роджерса Sky Sports. - Это трудно, потому что вы хотите игрока, но если он не в списке руководства, то не получите его. Нам нужен был нападающий на замену Луису Суаресу. Надеялся на подписание Алексиса Санчеса, так как он обладает необходимыми качествами. Однако игроком "Ливерпуля" стал Марио Балотелли. Я чувствовал, что он не тот, кто впишется в состав, но наступил конец лета и найти игрока нужного типа не смогли.