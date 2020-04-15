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766 пострадавших, 96 погибших. 31 год трагедии на «Хиллсборо»

09:15
Мемориал в память о погибших на стадионе «Хиллсборо». Фото AFP
Мемориал в память о погибших на стадионе «Хиллсборо». Фото AFP
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15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» произошла давка среди болельщиков на трибуне, повлекшая смерть 96 болельщиков «красных». Всего же в трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек. Самой молодой жертвой давки на «Хиллсборо» стал 10-летний Джон-Пол Джилхули — двоюродный брат будущего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. После инцидента в Англии приняли решение убрать со стадионов решетки и стоячие террасы.

«Ливерпуль» в своем Twitter-аккаунте вспомнил о трагедии.

— 31 год назад на «Хиллсборо» погибли 96 детей, женщин и мужчин. Мы думаем обо всех тех, кто пострадал от трагедии, и, в частности, о 96 фанатах, которые никогда не будут забыты, — говорится в публикации.

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