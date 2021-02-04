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73-летний Ходжсон не думает о завершении тренерской карьеры

22:51
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон признал, что его будущее в лондонском клубе остается неопределенным, сообщает Sky Sports.

Контракт 73-летнего специалиста с «орлами» рассчитан до конца текущего сезона. Но прямо сейчас англичанин не думает о завершении карьеры.

Ходжсон является самым возрастным тренером в истории АПЛ. Тренерскую карьеру специалист начал в 1976-м году.

После 22 матчей «Кристал Пэлас» набрал 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

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