19-летнего болельщика судят за повреждение здания во время празднования чемпионства «Ливерпуля»

19-летний болельщик Мэттью Эгглсден появился в суде Ливерпуля по обвинению в умышленном или неумышленном поджоге офисного здания Royal Liver Building, сообщает Sky Sports. Во время празднования чемпионства «Ливерпуля» в премьер-лиге-2019/20 фанат запустил фейерверк. По версии следствия снаряд попал в офисное здание, разбил стекло и нанес ущерб балкону первого этажа, настилу и каменной кладке.

Молодому человеку вменяют ущерб на 10 тысяч фунтов, сумма еще уточняется.

По словам адвоката Кристофера Мантла, после сообщения об инциденте, Эгглсден и его отец сами обратились в полицию. Юноша признал, что выпустил фейерверк, но пока неясно, был ли этот сняряд тем самым, что повредил здание.