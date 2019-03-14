10 лет назад Аршавин забил свой первый гол за "Арсенал". "Канониры" помнят

Официальный Твиттер "Арсенала" напомнил своим подписчикам, что 14 марта 2009 года российский экс-нападающий лондонской команды Андрей Аршавин забил свой первый гол за клуб. 37-летний спортсмен отличился в матче 29-го тура чемпионата Англии против "Блэкберна" (4:0).

– Тогда, в 2009 году наш маленький россиянин забил свой самый первый за "Арсенал", – написали "канониры" в Твиттере.

Аршавин перешел в "Арсенал" из "Зенита" в 2009-м году. Россиянин выступал за клуб до 2013-го. Всего провел за команду 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 голевых передач.