10 лет назад Аршавин забил свой первый гол за "Арсенал". "Канониры" помнят

Официальный Твиттер "Арсенала" напомнил своим подписчикам, что 14 марта 2009 года российский экс-нападающий лондонской команды Андрей Аршавин забил свой первый гол за клуб. 37-летний спортсмен отличился в матче 29-го тура чемпионата Англии против "Блэкберна" (4:0).
– Тогда, в 2009 году наш маленький россиянин забил свой самый первый за "Арсенал", – написали "канониры" в Твиттере.
Аршавин перешел в "Арсенал" из "Зенита" в 2009-м году. Россиянин выступал за клуб до 2013-го. Всего провел за команду 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 голевых передач.
🇷🇺 Andrey Arshavin 🇷🇺– Arsenal FC (@Arsenal) 14 марта 2019 г.
🗓 #OnThisDay in 2009, our little Russian scored his very first goal in Arsenal colours... 😊 pic.twitter.com/jT7W3kxvxo
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