Мощнейший удар, который вывел Кюрасао в плей-офф Золотого кубка

Сборная Кюрасао впервые в своей истории вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ.
В матче группы С против Ямайки (1:1) ничью Кюрасао принес мощнейший удар защитника Юрина Гари в добавленное время.
Этот гол стал для островной команды вторым в истории турнира и позволил занять второе место в группе, опередив Сальвадор (1-4 против 2-2 у Кюрасао) по разнице мячей.
В 1/4 финала турнира Кюрасао сыграет против лучшей команды группы D: в очном споре первое место разыграют США и Панама.
The rocket that sent Curacao into the #GoldCup2019 quarter-final 🚀pic.twitter.com/pi4WOZVLxO— Goal (@goal) 26 июня 2019 г.
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