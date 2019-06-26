Мощнейший удар, который вывел Кюрасао в плей-офф Золотого кубка

Сборная Кюрасао впервые в своей истории вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ.

В матче группы С против Ямайки (1:1) ничью Кюрасао принес мощнейший удар защитника Юрина Гари в добавленное время.

Этот гол стал для островной команды вторым в истории турнира и позволил занять второе место в группе, опередив Сальвадор (1-4 против 2-2 у Кюрасао) по разнице мячей.

В 1/4 финала турнира Кюрасао сыграет против лучшей команды группы D: в очном споре первое место разыграют США и Панама.​