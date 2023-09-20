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Вратарь «Црвены Звезды» заявил, что должен был лучше защищать ворота в матче с «Манчестер Сити»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Црвены Звезды» Омри Глазер прокомментировал поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я был очень расстроен после второго пропущенного мяча, я должен был лучше защищать ворота. В целом я доволен своим выступлением, мы играли против невероятной команды, которая создает множество моментов. Мы выложились более чем на сто процентов и, возможно, могли бы завершить игру с лучшим результатом, забив тот гол. Но мы довольны тем, что показали свою готовность к таким соперникам, как «Ман Сити», и то, что у нас есть качества для выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. Мы сдержали Холанда, но должны были остановить и остальных», — приводит слова Глазера официальный сайт УЕФА.

«Црвена Звезда» открыли счет в игре, забив под конец первого тайма единственным ударом по воротам.

Команда Пепа Гвардиолу набрала 3 очка и вместе с «Лейпцигом» лидирует в группе G. У «Янг Бойз» и «Црвены Звезды» — по 0 очков.

В следующем туре «Ман Сити» отправится в гости с «Лейпцигу» 4 октября. «Црвена Звезда» дома сыграет с «Янг Бойз» тоже 4 октября.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Црвена Звезда
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