Восьмилетний болельщик: "Дорогой Лео Месси, подари мне футболку, пока ты не вернулся в космос"

Во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (3:0) на трибунах появился плакат с просьбой к нападающему каталонской команды Лионелю Месси.

- Дорогой Лео Месси, пока ты не вернулся в космос, можешь подарить мне свою футболку, пожалуйста? Кстати, сегодня у меня восьмой день рождения, - написано на плакате.

Месси в этой игре сделал дубль. Третий мяч в активе Филиппе Коутинью.

Dear leo MESSI , before you go back to space can i have your shirt please ?! ❤💙 pic.twitter.com/3vRBbLiQto – صابر (@22ahmedsaber) 16 апреля 2019 г.

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