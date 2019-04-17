00:11 | Футбол — Лига чемпионов

Восьмилетний болельщик: "Дорогой Лео Месси, подари мне футболку, пока ты не вернулся в космос"

0
Обсудить

Во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (3:0) на трибунах появился плакат с просьбой к нападающему каталонской команды Лионелю Месси.

- Дорогой Лео Месси, пока ты не вернулся в космос, можешь подарить мне свою футболку, пожалуйста? Кстати, сегодня у меня восьмой день рождения, - написано на плакате.

Месси в этой игре сделал дубль. Третий мяч в активе Филиппе Коутинью.

 

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Барселона - Манчестер Юнайтед

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ