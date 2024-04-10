Вингер «Баварии» Гнабри пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Вингер «Баварии» Серж Гнабри получил травму бедра, сообщает официальный сайт клуба.

Немецкий футболист выбыл на 2-3 недели. Из-за повреждения игрок не сможет сыграть во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Встреча состоится 17 апреля в Мюнхене. Начало — в 22.00 мск.

Первая игра закончилась со счетом 2:2. Гнабри забил один из мячей своей команды.

В текущем сезоне 28-летний футболист сыграл 16 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.